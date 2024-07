Vil ha flere kontroller

Ordfører i Karmøy, Leiv Arne Marhaug (H), mener Utrykningspoliti og Statens vegvesen må ha flere kontroller på Karmsund bru, skriver Haugesunds Avis.

Marhaug mener det er helt uakseptabelt at større kjøretøy med en høyde på over fire meter, trosser forbudet og kjører over brua, og skaper trafikkfarlige situasjoner.

Vogntog som er over fire meter høye må delvis over i motsatt kjørefelt for å ikke ta oppi brukonstruksjonen.