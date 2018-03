Vil ha fleire med minoritetsspråk

Stavanger, Sandnes, Haugesund og Hå kommune er blant 22 kommunar her i landet som kan søke om ekstra tilskot for å få fleire barn med minoritetsspråk til å gå i barnehage. Statistikken viser at det er fleire barn med minoritetsspråk som ikkje går i barnehage enn barn med norsk som morsmål. Av kommunane i Rogaland er det flest i Hå der 33 % ikkje går i barnehagen.