Vil ha flaskeforbod på skulen

Fjelltun skule i Strand vil ikkje at elevane i femteklasse skal ha med seg sportsdrikkeflasker av merket Prime på skulen, skriv Strandbuen. Det er internasjonale influensarar som reklamerer for desse flaskene, som kostar frå 149 kroner og oppover for ei halvliter-flaske. For å hindre at elevane blir utsette for kjøpepress, ber skulen foreldra til femteklasse-elevane sørge for at slike flasker ikkje blir tatt med på skulen.