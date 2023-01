Vil ha felles oppreisningsordning

Opposisjonspartiene i Stavanger vil ha en kommunal oppreisningsordning for barnevernsbarn som favner noe bredere enn den gamle ordningen i Stavanger gjorde. Høyre, Frp, Venstre og KRF foreslår å invitere de ti største bykommunene til å være med på et samarbeid, med et felles sekretariat. Alle rogalandskommunene var invitert til et mulig regionalt samarbeid, men bare to svarte positivt på dette. Saken skal behandles politisk denne uka.