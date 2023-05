Vil ha fart på lokalsenterbygging i Kvernevik

Eit fleirtal i Stavanger kommunestyre vil vurdere ekspropriasjon av tomta Kvernevik Lokalsenter, som lenge har lege brakk, skriv Aftenbladet. Det er Kjell Madland sitt selskap Aton AS, som eig tomta. Dersom det blir bygging på tomta betyr det dyre rekkefølgekrav for eigaren. Aton AS eig også byggegropa i Tanke Svilandsgate i Stavanger. Den har stått open og ubygd sidan 2014, då hotellplanane blei lagt på is.