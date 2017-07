Vil ha døgnjobbing

Ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø, krever at det må jobbes døgnet rundt for å få ferdig fylkesvei 45 gjennom Dirdal, skriver Aftenbladet. Uforutsette bevegelser i ura der veien går gjør at arbeidet blir forlenget fra 22. august til 18. september.