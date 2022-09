Vil ha betalt for arbeid med dyretragedie på Karmøy

Dyrebeskyttelsen Haugalandet har søkt Karmøy kommune om 80 000 kroner, for arbeidet dei har gjort i samband med at 50 sjuke og skadde kattar, mange av dei daude, blei henta ut frå ein bustad i kommunen. – Dette er berre ein av fire store dyretragediesaker i Karmøy dette året, seier leiar i dyrebeskyttelsen, Elisabeth Ellingsen til Haugesunds avis. Organisasjonen seier at prisen på veterinær- og medisinutgifter i den eine saka er på 65 000 kroner.