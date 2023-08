Vil ha badeland til Judaberg

Ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti i Stavanger, Henrik Halleland, vil plassere et badeland for Nord-Jæren på Judaberg i Finnøy.

Plasseringen av et badeland har vært diskutert i mange år, men det har blitt lagt vekk gang på gang fordi det blir for dyrt.

Nå mener Halleland at han har funnet en plassering som vil gjøre byggingen billigere enn i sentrale områder i Sandnes og Stavanger.