Vil ha analyse av koronatester ut i distriktene

– Før den andre bølgen med smitte kommer, må vi få orden i dette. Det nytter ikke å ha analyse av tester ved noen få steder. Vi må ha mulighet for raske svar over hele landet, sier Mohn.

Haugesund har til nå sendt alle sine prøver til Bergen eller Stavanger. Det gjør at de må vente i flere dager for å få svar på om en prøve er positiv eller negativ.

– Det tar for lang tid før man får svar. Slik det er i dag kan det ta opp til fem døgn å få svar på en prøve. Da er det mye vanskeligere å få oversikt og kontroll over smitten, enn hvis det var lokal testing og analyse, sier Mohn.

Haugesund har den siste uken hatt 12 tilfeller av koronasmitte. Siden de sender testene sine til Bergen eller Stavanger, er det vanskeligere å få oversikt over utbruddene.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken i Haugesund.

20 steder analyserer for hele Norge

I dag er det rundt 20 steder i Norge som har kapasitet til å ta imot tester, og se om de er positive eller negative. De ligger spredt rundt om i landet, og er som regel en del av de lokale universitetssykehusene.

Å få svar på én runde med tester for covid-19 kan ta noen få timer. Men når etterspørselen blir høy nok, tar det lenger tid å få svar.

Olav Hungnes er seniorforsker for virologi ved Folkehelseinstituttet. Han mener det vil gå utover kvaliteten, hvis man prøver å dekke alles behov. Foto: Folkehelseinstituttet

Haukeland universitetssjukehus i Bergen, og Stavanger universitetssjukehus har ansvar for testanalyser i helseregion-vest. Begge har hatt kapasitetsproblemer når mengden med prøver som sendes inn blir for stor.

– Det er begrenset hvor langt ut man kan komme i distriktene. Det kan ikke utvides for å ivareta alles behov. Det vil ikke være forsvarlig fra et kvalitetsperspektiv, sier Olav Hungnes, seniorforsker for virologi ved Folkehelseinstituttet.

– Definitivt ikke hyllevare

Haugesund sjukehus bestilte i april en ny maskin som skulle øke testkapasiteten, og gjør det mulig å ta imot tester fra områdene rundt.

Haugesund Sjukehus vil snart kunne ha kapasitet til å ta imot tester fra området rundt, sier kommunikasjonssjef i Helse Fonna, Magne Kydland. Foto: MARIUS KNUTSEN

Maskinen skulle bestilles for å stå klar til innflytting i nytt sykehusbygg i 2021, men når koronapandemien inntraff i vår, fant de ut at det var bruk for en slik maskin tidligere.

Det er fortsatt usikkert når den vil være på plass.

– Dette er definitivt ikke hyllevare, så det er snakk om noen måneders ventetid på bestilling, sier kommunikasjonssjef ved Helse Fonna, Magne Kydland.

Ola Jøsendal, assisterende fagdirektør i Helse Vest, mener det er en akseptabel ventetid på prøvesvar, i forhold til kostnadene ved overkapasitet. Foto: Kaspar Knudsen / NRK

Det er ikke kun lang bestillingstid som er et hinder for å øke kapasiteten på test-analyser. Maskinene som brukes har prislapper i millionklassen, og er dyre i bruk.

– Hvis man har en maskin som kan analysere 100 prøver samtidig, men kun tester 10 om ganger, blir prislappen på de testene veldig høy. Så kostnaden ved å skru ned ventetiden på å få svar blir uforsvarlig høy, sier assisterende fagdirektør i Helse Vest, Ola Jøsendal.