Vil gjera Tunglandsfjellet om til turistattraksjon

Mindretalspartia i Strand, Ap, Industri og næringspartiet, Sp, SV og Rødt, vil at turistane skal bli lengre i kommunen, etter at dei har vore på besøk til Preikestolen. Derfor ønskjer dei at Tunglandsfjellet skal bli eit spektakulært utsiktspunkt over Jørpeland, skriv Strandbuen. Partia viser til Åndalsnes, der dei har bygd ein 20 meter lang stålrampe ut frå eit fjell, som har ein flott utsikt over byen.

Fleirtalspartia er klare på at dette har ikkje Strand råd til.