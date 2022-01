Vil gjera Nordbøkrysset sikrare

Senterpartipolitikar i Stavanger, Birger Wikre Hetland, er uroa for Nordbøkrysset på E39 på Rennesøy. Det har skjedd tre ulukker der på eitt år. Nå sist ein alvorleg kollisjon mellom ein lastebil og ein personbil 6. januar. I utval for miljø og utbygging i Stavanger i dag, ber Wetre Hetland Vegvesenet vurderer å gjera noko for å unngå fleire ulukker der.