Vil gi høyere kompensasjon

Det er ikke rettferdig å bruke bokført verdi som grunnlag for kompensasjon for en nedlagt pelsdyrfarm. Det mener fylkesmannen i Rogaland. Årsaken er at innskutt kapital og egeninnsats kan variere sterkt. Pelsdyrbøndene har fått frist til 2025 med å avvikle næringen.