Vil forlenge Haugalandspakken

Regjeringa går inn for å utvide bompengeinnkrevjinga i Haugalandspakken. Det betyr at innkrevjinga av bompengar fortset som nå fram til seinast ut 2026, eller til ein bypakke for Haugesund blir vedtatt. Forslaget betyr at innkrevjing av bompengar fortset på 9 av 13 bomstasjonar på Haugalandet. Dei fire bomstasjonane i Karmøy blir avvikla.