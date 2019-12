Vil forhandle med Bane Nor

Eit fleirtal i Fylkestinget vil hindre parkeringsavgift på parkeringsplassar i nærleiken av togstasjonane på Jærbanen, for dei som har periodebillettar. Bane Nor vil ha p-avgift og fylkesordføraren skal forhandla med Bane Nor for å finne ei løysing.