Vil forby boligbygging på nedlagte søppelfyllinger

– Det må komme et forbud mot å bygge både på og i nærheten av søppelfyllinger i Norge. Mange av disse søppelfyllingene er fra 60-tallet og inneholder farlig avfall, sier leder i Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv.

Nå har Miljøvernforbundet sendt brev til Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Leder i Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

De ber om at det legges ned et nasjonalt forbud mot boligbygging på boliger ved eller på nedlagte avfallsdeponi.

– Kan koste liv

Det skjer etter de alvorlige helse- og miljøeffektene som er avdekt på boligfeltet på Brånåsdalen på Romerike, som er bygd på en gammel søppelfylling.

I en rapport fra Skedsmo kommune bekreftes det at helseskadelige og eksplosive gasser lekker inn i minst 21 hus på boligfeltet.

– Erfaringene derfra viser at det kommer gass opp i huset. Det kan føre til ulykker som koster liv, mener Oddekalv.

Det finnes over tusen nedlagte deponi i Norge, og som kartet viser ligger mange av dem i nærheten av bebygde strøk. Over 1600 av deponiene har forurensningsgrad gul eller rød.

Nylig kunne NRK fortelle at Sandnes kommune ønsket å bygge 1000 boliger på den gamle søppelfyllingen i byen.

Nå er disse planene satt på vent, etter at en rapport konkluderte med at det er fare for liv og helse dersom det blir bygget boliger der.

– Ikke sitt ansvarsbevisst

Likevel vil ikke de ledende politikerne i kommunen skrinlegge byggeplanene enda.

– Det er ikke i nasjonens interesse å la folk bygge på gamle avfallsdeponier, mener Oddekalv.

Leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen. Foto: Odd Iversen / NRK

Greenpeace har foreløpig ikke vurdert et nasjonalt forbud, men leder Truls Gulowsen er klar på at kravene og reglene må være strenge for bygging på gamle søppelfyllinger.

– Det er ikke bra med tilfeldig boligbygging på gamle avfallsdeponier. Jeg har et sterkt inntrykk av at mange kommuner ikke er sitt ansvarsbevisst når det kommer til bygging på slike steder, sier han.

Vil ikke kommentere saken

I en e-post til NRK skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de nylig har mottatt brevet fra Norges Miljøvernforbund.

«Saken er ikke behandlet, og det er derfor ikke er naturlig å kommentere dette nå», heter det i e-posten.

Det finnes allerede steder i landet med forbud mot boligbygging på søppeldeponi. Som i for eksempel Stavanger kommune.

– Vi tillater ikke dette på grunn av risiko knyttet til deponigass, miljøgift og ustabile grunnforhold, har miljørådgiver Stig Magne Hordnes tidligere uttalt til NRK.