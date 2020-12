Vil forby aksjekjøp

Arbeidarpartiet meiner det bør bli forbode for stortingsrepresentantar å kjøpa aksjar, skriv E24. Solveig Horne (FrP) i haust aksjar i Norwegian for 1100 kroner, samstundes som Stortinget diskuterte om Staten skal gje pengar for å hindra konkurs.