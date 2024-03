Vil flytte bompengeprosjekt opp frå botnplassering

Fylkesordførar Ole Ueland er enig i at tunnelprosjektet på E39 mellom Figgjo og Limavatnet sør for Ålgård, bør setjast høgare opp på prioriteringslista til bompengepakken på Nord-Jæren.

Regjeringa sa i går at dei har sett av pengar til dette prosjektet, dersom bompengepakken tar sin del.

Tunnel mellom Figgjo og Limavatnet står på botn av prioriteringslista til bompengepakken i dag, men det bør endrast, seier Ueland. I tilfelle det blir bestemt, bør prosjektet på E39 kunne starte opp i løpet av fire år, seier Ueland.

Dei større prosjekta som då kjem lengst ned på prioriteringslista er i tilfelle kulvert over E39 på Tasta i Stavanger, og vegen mellom Osli på E39 og Foss Eikeland.