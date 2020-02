Vil fjerne piggdekkavgift

Avgifta for å bruke piggdekk i Stavanger kan bli fjerna. Eit knapt fleirtal i utvalet for miljø og utbygging gjekk i kveld inn for å fjerne avgifta. Venstra anka vedtaket inn for formannskapet. Dermed står att det å sjå om avgifta blir fjerna.