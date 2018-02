Vil endre den nye svømmehallen

Haugesund idrettsråd støtter forslaget om at den nye svømmehallen i byen blir formet som en L, slik at sportsdykkere og stupere kan bruke en egen del av bassenget. Konseptet som er valgt nå med ett hovedbasseng gjør det ikke mulig å drive med undervannsrugby. Haugesund idrettsråd mener det er viktig at politikerne ser langt fram i tid slik at også nye idretter kan bruke den nye svømmehallen.