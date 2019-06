Vil droppe flagging for å spare penger

– Flagging er noe som opptar folk. Det er ikke med lett hjerte vi ønsker å spare inn penger, sier kommunikasjonssjef i Eigersund kommune, Leif E. Broch.

Eigersund kommune bruker rundt 80.000 kroner hvert år på å heise og fire flagg. Nå foreslår rådmannen å kutte ut enkelte flaggdager – for å kutte utgifter.

Det skal fortsatt flagges på offisielle fest- og flaggdager, men rådmannen foreslår å kutte ut både kirkelige og borgerlige konfirmasjonsdager, 22. juli og FN-dagen i oktober. Det har ikke gått upåakta hen.

– Vi registrerer at det er mange meninger om dette. Men kutt må vi av og til gjøre selv om det ikke er hyggelig, sier han.

For enkeltstående flagginger koster det kommunen om lag 4200 kroner å heise og fire flagg på alle stenger utenfor vanlig arbeidstid. I fjor var det 16 offisielle flaggdager, og av disse var 11 på helligdager, såkalte røde dager.

Kirka reagerer

Den norske kirke er kritiske til å droppe flagget på konfirmasjonsdagene.

– Vi beklager at flagging på konfirmasjonsdager foreslås tatt ut av ordningen for flagging. Dette er et festdag for store deler av befolkningen i Eigersund, skriver kirkeverge Jørgen Tore Omdal i en henvendelse til kommunen.

Kirkeverge i Eigersund, Jørgen Tore Omdal. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Kirka ber kommunen vurdere å heise flagget enkelte sentrale steder i kommunen, i stedet for å droppe flagging på alle stengene.

SV-politiker Halvor Tengs mener symboler er viktige, og sentralt for konfirmanter og foreldre at flagges heises på konfirmasjonsdagen.

– Det er viktig å sette av penger til dette, sier han.

Rådmannen ønsker heller ingen flagging på Holocostdagen, Krystallnatten, Nordens dag eller andre merkedager. I forslaget legges det imidlertid opp til å flagge på byens bursdag 18. juli, skriver Dalane Tidende.

Debatt om regnbueflagg

Nytt flaggreglement skal opp som sak for politikerne i kommunestyret på mandag. Politikerne må også ta stilling om Pride-flagget skal heises samtidig med arrangementet «Stavanger på skeivå». Også dette har vekket følelser hos både innbyggere og politikere.

Pride-parade i Stavanger. Nå ønsker Eigersund kommune å heise regnbueflagget i kommunen når arrangementet pågår. Foto: Anders Fehn

– Folk opplever at det rokker ved verdigrunnlaget deres, noe jeg har respekt for. Men for meg er det helt åpenbart at vi i 2019 skal flagge med regnbuens farger for å vise at her er det plass til alle, sier ordfører i Eigersund, Odd Stangeland (Ap).

Det har tidligere i denne kommunen vært tradisjoner for alternative flaggregler. Flagget har tidligere vaiet på halv stang på langfredag, og det amerikanske flagget er blitt heist 4. juli. Begge deler er i strid med flaggreglene.

– Det opptar folk i kommunen hva som henger i flaggstanga. Det er bra at det betyr noe når det norske flagget henger her, og om det eventuelt skal henge andre flagg der, sier ordføreren.