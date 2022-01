Vil bygge ut i verna vassdrag

Nå i 10-tida i Stortinget, foreslår Frp å sjå på verna vassdrag i Noreg på ny, for å sjå om det er delar som kan byggjast ut til ny vasskraft. Frp lanserte forslaget for eitt år sidan. Då var det berre Senterpartiet som stemte for, men nå har situasjonen endra seg. Det er krefter i både Høgre og Arbeidarpartiet som også er positive, seier Terje Halleland i Frp.