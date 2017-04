Vil bruke pullerter for å sikre Stavanger mot terror

De finnes rundt omkring i Stavanger sentrum: Solide søyler i stål som brukes til å regulere trafikken. Når de senkes, går de i ett med veien der bilene kjører og folk går.

Beredskapssjef Torstein Nielsen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Men søylene kan også brukes til å sikre såkalte «myke mål» mot terror. Pullertene kan stenge kjøretøy ute fra utsatte steder i byen.

Beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune minner om at kjøretøy er brukt i terrorangrep flere steder.

– Vi har sett det skje i Oslo den 22. juli, og nylig i Stockholm. Det kan selvsagt også skje i Stavanger. Men det er veldig vanskelig å vurdere hvor sannsynlig det er, sier han.

Stavanger har hatt søylene i to år.

Mener terrorfaren er liten

Sissel Haugdal Jore er førsteamanuensis ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Hun mener det er umulig å gardere seg mot terror.

– Man kan ikke sikre alt alltid. Selv om man sikrer noen steder i sentrum, vil det være andre steder der terroristene kan gå til angrep, sier Jore.

Sissel Haugdal Jore leder Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hun mener det er liten grunn til terrorfrykt.

– Norge er fremdeles et trygt samfunn. Det er lite sannsynlig at noe kommer til å skje akkurat der du er, sier Jore.

Vil ha flere pullerter

Ifølge firmaet Systemsikring AS, som har installert pullertene i Stavanger sentrum, har flere europeiske og norske storbyer vist interesse for sikringssystemet. Politiker Leif Arne Moi Nilsen mener Stavanger bør få mer pullert-sikring.

– Jeg regner med at vi kjapt får en sak på bordet i kommunalstyret for miljø og utbygging, slik at vi kan se på hvilke muligheter vi har og hva vi kan gjøre, sier Nilsen, som er bystyremedlem for Frp i Stavanger.

Leif Arne Moi Nilsen i Stavanger Frp. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Når det gjelder sikkerhet, må vi bruke de pengene som må til. Vi kan ikke gå på akkord med sikkerheten, fortsetter han.

– Ikke bare lastebiler

Beredskapssjef Nielsen tror det er farlig å tro at det kun er én bestemt type terror som kan ramme.

– Vi kan ikke gå i den fellen at vi tror det kun er lastebiler vi trenger å beskytte oss mot. Neste gang kan det være noe annet, sier han.