Vil bruke cruiseskip

Utlendingsdirektoratet har fått to tilbud om akuttbosetting av flyktninger i regionen, skriver Stavanger Aftenblad. Det ene tilbudet kommer fra Base-gruppen som tilbyr Forusbeen 35, som er samme bygg som ble brukt under flyktningkrisen i 2015. Der er det plass til 650 flyktninger. I tillegg er det kommet et tilbud om å bruke et cruiseskip med plass til 1900 flyktninger. Det er ikke kjent hvilket skip det er snakk om, skriver avisen.