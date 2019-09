Vil beholde Ålgårdbanen

Fylkesrådmannen vil ikke ta Ålgårdbanen ut av jernbanenettet, slik Bane Nor vil. Bane Nor mener det blir for dyrt å ruste opp jernbanelinjen. Fylkesrådmannen mener det er behov for avklaringer før det blir bestemt om Ålgårdbanen skal legges ned.