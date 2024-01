Vil behalde strenge reglar for oskespreiing etter kremasjon

Familieminister Kjersti Toppe vil foreløpig ikkje endre regelverket for oskespreiing etter kremasjon. I dag er det strenge reglar for kor dette kan skje i naturen, og først etter at Statsforvaltaren har gitt positivt svar på ein søknad. Familieministeren meiner regelverket kan forenklast, men seier det er gode grunnar til å hindre at oske etter menneske blir spreidd nære bumiljø, turvegar og rekreasjonsområde.