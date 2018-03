Vil bedre rutiner

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus sier at man ikke har hatt god nok oversikt, etter at det ble kjent at en 15 år gammel jente ved flere anledninger ble sperret alene inne på et rom på Stavanger universitetssjukehus. Det skriver Aftenbladet. Hun sier at arbeidet med å bedre rutinene er i gang.