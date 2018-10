Vil bedre levekår på Storhaug

Regjeringa foreslår å sette av 13 millioner kroner til områdesatsing på Storhaug i Stavanger. Dette er et virkemiddel for å bedre boforhold i et geografisk avgrensa område. Storhaug har i årevis kommet dårligst ut i levekårsundersøkelser i Stavanger.