Vil be om to veker i isolasjon

Politiet meiner mannen som er sikta for drapsforsøk på ei kvinne i Sandnes laurdag kveld, må varetektsfengslast i fire veker, to av dei i full isolasjon. Fengslingsmøtet startar klokka halv eitt. Den sikta blei avhøyrd i går. Han erkjenner å ha skada kvinna, men ikkje straffskuld for drapsforsøk.