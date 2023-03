Vil at Suldal skal betala meir

Ordførar i Suldal, Gerd Helen Bø, meiner at Suldal kommune må gå inn med eit større beløp for å sikre lang tunnel på riksveg 13 i Rødsliane. Det skriv Suldalsposten. Vegdirektoratet har nå lansert planane om ein kortare og brattare tunnel for å få ned prisen. Bø foreslår å doble det kommunale tilskottet til 60 millionar kroner og i tillegg få Ryfylkefondet til å bidra.