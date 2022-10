Vil at dei skråsikre skal endre syn

Ordførar Jarle Nilsen vonar at tiltalen mot 52 åringen frå Karmøy, skal føre til at dei karmøybuane som har vore skråsikre på at det er fetteren som står bak drapet, nå skal endre syn. Fetteren blei først dømt og deretter frikjent for drapet. I går bad påtalemakta om orsaking for dei påkjenningane som fetteren og familien hans har blitt utsett for.