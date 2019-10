Viktig for næringslivet

Verdens største containerrederi Maersk vil starte med ukentlige anløp i Karmsund havn på Husøy. Havnedirektør Tore Gautesen mener dette vil være av stor betydning for næringslivet på Haugalandet, som nå blir knyttet til et globalt nettverk med over 340 havner.