Viktig dom for fleire kommunar

– Dommen i Haugaland tingrett, der Equinor ikkje nådde fram med kravet om redusert eigedomsskatt for gassrøyrleidninga over Karmøy, er også viktig for Tysvær, seier Karmøy-ordførar Jarle Nilsen. Der ligg det også ein gassrøyrleidning i jorda.