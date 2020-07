Viktig anerkjennelse for Suldal

Suldal kommune er nå godkjent av Merkeordningen bærekraftig reisemål. Det er Innovasjon Norge som jobber for at reiselivet i Norge skal bli mer bærekraftig. Daglig leder i Suldal Vekst A/S Laila Steine sier dette er fantastisk og en bekreftelse på at vi er på rett vei.