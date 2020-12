Vikings styreleder trekker seg: – Det har vært mye skriverier og mange nett-troll

Se pressekonferansen i videovinduet over.

– Det har vært forferdelig tøft. De har gått utover mye. Mine nærmeste. Det er mange som har støttet meg og sagt at dette går over. Det har det ikke.

Det har blåst heftig rundt styreleder Thor Steinar Sandvik og resten av styret i Viking AS etter at det ble kjent i forrige uke at hovedtrener Bjarne Berntsen ville miste jobben etter inneværende sesong.

På pressekonferansen i dag på SR-Bank Arena ble det kjent at styrelederen trekker seg med umiddelbar virkning.

– Jeg har alltid handlet for det beste for Viking. Jeg har et blått hjerte. Så har jeg gjort det så enkelt at det beste for Viking er at jeg trekker meg som styreleder i dag. Nå må de få fred de som jobber her. Nå må de få jobbe med det de skal jobbe med, sa Sandvik.

Overfor NRK og flere andre medier bekrefter Sandvik at han har opplevd hets, trusler og sjikane de siste dagene, noe som har bidratt til at han nå trekker seg.

– Det trøkket som har vært må nesten oppleves for å forstå. Det har vært mye skriverier og mange nett-troll. Det har vært jævlig, sier Sandvik til NRK.

Han erkjenner at det ikke alt han har gjort de siste dagene som har vært bra.

– Har du opptrådt klønete?

– Det vil nok mange hevde. Jeg er iallefall veldig etterpåklok. De skulle ikke bli som det ble, sier Sandvik.

Nyheten kommer dagen etter at styreleder sa at han kom til å bli sittende. Sandvik sier nå at det er andre som må håndtere prosessen videre.

Det er foreløpig uklart om hvordan dette vil påvirke Bjarne Berntsens fremtid i klubben.

Ville bli sittende

Protestene har vært mange og høylytte og mandag ble det også klart at NFF vil granske oppsigelsen av Berntsen. Det var Sandvik, som var i styreleder i Viking AS, som forhandlet med Berntsen. Det skulle vært Rune Bertelsen, som er styreleder i Viking FK, fordi Berntsen er ansatt i Viking FK. Feilen erkjente Bertelsen i et intervju med Aftenbladet.

– Vi må ta konsekvensene av de feilene vi har gjort i både AS og FK. Vikings beste må komme først, sa Bertelsen til avisa.

I lørdagens kamp mot Start, som endte 4–1 til Viking, stilte supporterne i Vikinghordene opp med banneret sitt opp ned. Det ble også kastet pappesker på tribunen med navnet til Sandvik på for å symbolisere at styrelederen måtte pakke sammen sakene sine og gå.

Pappesker på SR-Bank Arena under kampen mot Start. Foto: Carina Johansen / NTB

– Status er uendret. Verken jeg eller styret har planer om å trekke oss, og styrets beslutning når det gjelder Bjarne Berntsen står ved lag, sa imidlertid Sandvik til NRK søndag etter et møte med aksjonærene.

Like kategorisk var imidlertid ikke Bertelsen. Han har varslet et møte i Viking FK tirsdag.

– Vi må erkjenne at prosessen ikke ble bra og at vi har gjort feil. Vi må få dette på rett spor igjen, sa Bertelsen til NRK mandag noen timer før pressekonferansen der Sanvik trakk seg.

Trodde det var enighet om sluttavtale

Styrelederen i Viking FK forklarer at feilen skjedde da Berntsen ønsket en kontrakt ut over 2021.

Trenerveteranen ble nemlig tilbudt en rolle som sportslig leder det siste kontraktsåret, men takket nei fordi han mente en ettårskontrakt var for kort.

Rune Bertelsen er styreleder i Viking FK. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det var snakk om å inngå en sluttavtale med Bjarne og vi forstod at det var enighet om at det var aktuelt. Vi oppfattet det ikke som en oppsigelse. Men vi fikk også vite at Bjarne ønsket noen år til i Viking. Da skulle vi vært våkne og sagt at dette må det snakkes mer om.

Bertelsen håpte og trodde at klubben klarer å samles om å finne en måte å styre på fremover.

– Vi skal i alle fall lære av dette og noen fra styret i Viking FK ønsker dialog med Bjarne Berntsen, sa han.

Hovedpersonen har selv kommentert oppsigelsen slik:

– Jeg er veldig skuffet og trist. Jeg har hatt tre fantastisk kjekke år og er veldig stolt over resultatene vi har oppnådd, sa Berntsen da nyheten ble kjent i forrige uke.