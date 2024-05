Viking vidare i cupen

Viking tok seg komfortabelt vidare til fjerde runde i NM i fotball for menn. Dei vann heile 4-0 mot Tromsdalen på bortebane.

Lars-Jørgen Salvesen stod for to av scoringane.

– Eg synest me er solide. 4-0 er bra det borte midt i veka. Cupen er viktig for Viking og me har eit mål om å koma så langt som mogleg, seier Salvesen til NRK.