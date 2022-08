Torsdag var det duket for fotballfest på hjemmebane. Kveldens kamp var den viktigste for Viking på flere år.

Utgangspunktet før kampstart var bra: 2-1-seier over rumenske FCSB på bortebane.

Viking kunne spille uavgjort og likevel gå videre til gruppespillet i serieligaen. Det ville bety 30 millioner kroner i inntekter for klubben.

Men FCSB ble for sterke, og kampen endte 3–1 til gjestene.

Trener Morten Jensen beskriver det slik etter kampen:

– Det er surt, bittert. Det føles som å bli truffet av en buss. Jeg følte vi fortjente bedre.

Viking-trener Morten Jensen var alvorstynget etter FCSB-tap. Foto: Carina Johansen / NTB

Også sportssjef Erik Nevland var naturlig nok svært skuffet.

– Hva tror du? Det er forferdelig. Drittungt, hvis jeg kan si det.

Han mener straffesparket helt på tampen av kampen var helt feil.

– Det der er ikke straffe. Det er fryktelig dumt å ryke på den måten. Jeg er så skuffet.

Mål etter få minutter

Kun tre minutter ut i første omgang kom det en scoring fra FCSB. Spenningen var derfor stor da Viking fikk straffe et godt stykke ut i første omgang. Zlatko Tripić sørget for at ballen havnet i mål, til vill jubel fra tribunen.

Viking gikk til pause med 1–1.

Nesten ti minutter ut i andre omgang scoret FCSB et nytt mål etter keepertabbe fra Patrik Gunnarsson. Han feilberegnet da han skulle redde, og 2–1 var et faktum.

– Forsvaret gjorde alt de kunne for å blokkere, men det gikk som det gikk, sier Gunnarsson, som kaller stemningen i garderoben etter kampen for «stille».

Da FCSB scoret på straffe også, endte kampen 3–1 på overtid.

Viking-spiller Viljar Vevatne mener tapet og straffen på tampen er bittert.

– Det er en barndomsdrøm som blir tatt ut av hendene på deg. Vi var mer enn gode nok i dag. Dette har gitt mersmak, men akkurat nå er det bare svart.

For Molde har det derimot vært en festaften. De rundspilte Wolfsberg fra start og kvalifiserte seg til conferenceligaens gruppespill med 4-0-seier på bortebane torsdag.

Satte publikumsrekord

Vikings ferd mot et europeisk gruppespill har vært full av høydepunkt. I sommer senket de storlaget Sparta Praha med 2-1-seier på hjemmebane.

Bare noen dager senere vant de hele 5–1 over irske Sligo Rovers, også denne på hjemmebane.

I kveld var stadionet på Jåttåvågen i Stavanger for lengst utsolgt. 14.000 personer fulgte Viking fra tribunen, noe som er ny publikumsrekord i en europa-cupkamp.