Viking spelte nok ein uavgjortkamp

Odd utlikna seks minutt på overtid til 3-3 i går kveld.

Dermed så blei det nok ein uavgjortkamp for Viking, som trudde dei hadde seieren, etter at kaptein Zlatko Tripic hadde skåra 3-2-målet tre minuttar tidlegare.

Det betyr at Viking er på 10. plass på tabellen etter den tredje uavgjortkampen på rad.