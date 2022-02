Viking og SIF Håndball slår seg saman

Førstedivisjonsklubbane Viking Håndball og SIF Håndball melder at dei går saman om ei elitesatsing frå neste sesong. Sidan det førre samarbeidet mellom 2000 og 2009 har klubbane strevd sportsleg.

– Me har begge innsett at me er sterkare saman, fortel styreleiar i SIF Håndball, Mette Seglem Aasen.

Kva som blir laget sitt namn, logo og fargar er enno uklart.