Viking og Sandnes-Ulf videre i cupen

Regjerende cupmester Viking er videre i NM. Kongsvinger ble slått 2–0 etter mål av Zlatko Tripic og Samúel Fridjónsson, og Viking er klar for kvartfinale, der de møter KFUM Oslo.

Sandnes Ulf er også videre til kvartfinale, etter at Tommy Høiland sikret seieren over Start med to mål. Sandnes Ulf møter enten Raufoss eller Strømsgodset i kvartfinalen.