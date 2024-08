Viking har signert Christian Cappis

– Jeg er veldig glad for å ha signert for Viking. Viking er en av de største klubbene i Norge og har et veldig spennende prosjekt på gang, sier Christian Cappis.

Mandag ettermiddag ankom den amerikanske midtbanespilleren Christian Cappis byen for å sluttføre en overgang til klubben.

Etter å ha bestått den medisinske testen mandag og signert tirsdag, er han nå ny Viking-spiller.

Midtbanespilleren kommer fra Brøndby og har signert en kontrakt ut 2027. Han har tidligere også spilt for Hobro i Danmark, i tillegg til et utlånsopphold hos Molde.