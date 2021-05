For en drøy måned siden falt dommen i den mye omtalte saken, hvor Viking ble anmeldt av Norges Fotballforbund (NFF). Årsaken var Bjarne Berntsens overraskende avskjed som hovedtrener i fjor.

Saken var til behandling i doms- og sanksjonsutvalget hos NFF i drøye to måneder. Straffen for Viking ble en bot på 20.000 kroner for «uaktsomt brudd på idrettens regelverk».

Viking anket avgjørelsen.

Nå er anket behandlet og utfallet er klart: Viking får en bot på 50.000 kroner.

– Vi er uenige i dommen, men har ikke nådd frem med vår forståelse og praktisering av lovverket i denne konkrete saken, skriver styreleder Rune Bertelsen i Viking FK i en tekstmelding til NRK.

Styreleder Rune Bertelsen i Viking FK er misfornøyd. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Mener 20.000 ikke er nok

Fotballklubben Viking er delt opp i en kommersiell del (Viking Fotball AS) og en sportsdel (Viking FK). Det var den kommersielle delen som håndterte Berntsens avgang.

Dette er ifølge ankeutvalget brudd på et kjerneprinsipp i norsk idrett. Nemlig at det er klubben som skal ha kontroll over det sportslige.

I uttalelsen fra NFFs ankeutvalg skriver de at «å ilegge en profesjonell klubb en bot på 20.000 kroner vil ikke være tilstrekkelig».

De mener at regelbruddet er svært alvorlig, og konkluderer på denne måten:

«Ankeutvalget finner at doms- og sanksjonsutvalgets straffeutmåling er for mild. Saken omhandler et brudd på et kjerneprinsipp i norsk idrett. Å ilegge en profesjonell klubb en bot på 20.000 kroner vil ikke være tilstrekkelig til å ivareta de allmennpreventive og individualpreventive hensynene som gjør seg gjeldende. Etter en helhetsvurdering finner ankeutvalget at en bot på 50.000 kroner er en mer passende straff i foreliggende sak.»

– En flis i fingeren

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner er blant dem som har reagert og mener Viking FK fikk en altfor liten straff da boten først ble gitt.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner er kritisk. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg synes det er en oppsiktsvekkende svak reaksjon. 20.000 kroner er ikke penger i det hele tatt, uttalte han til NRK da boten ble kjent i april.

Heller ikke 50.000 kroner i bot er høyt nok, mener Kjenner.

– I den budsjettsammenhengen der dette hører hjemme, er dette bare en flis i fingeren. Vi snakker om millionbeløp i årlig omsetning. Dette er ikke mye avskrekkende for andre klubber som driver på samme måte, sier han.

Kjenner mener en passende straff ville vært om Viking rykket ned en divisjon.

– Det ville satt en støkk i hele fotballbevegelsen. Da ville vi forhåpentligvis fått en slutt på dette, sier han.

Ifølge styreleder Bertelsen vil Viking nå legge saken bak seg, fordi det ikke finnes flere ankemuligheter.