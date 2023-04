Viking FK med flest tilskuere

I runde to mellom Viking og Lillestrøm ble det solgt 15.231 billetter. Det var mest av alle lag i Eliteserien.

Ikke på lenge har det blitt solgt så mange billetter til Eliteseriekamper de to første rundene.

På de to første serierundene er det solgt nesten 160.000 billetter til kampene i Eliteserien og OBOS-ligaen.

Det er det høyeste tallet på 13 år og vi må helt tilbake til 2009 for å finne høyere tall totalt for begge ligaene.

– At vi må over ti år tilbake i tid for å finne tilsvarende billettsalg, sier litt om interessen for norsk fotball om dagen, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland.