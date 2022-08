Viking får 60.000 i bot etter banestorming

Viking FK skriver på Twitter at de har fått 60.000 kroner i bot for supportere som entrer banen etter forrige hjemmekamp i Serieligaen mot Sligo Rovers. I kveld møter de FCSB til avgjørende playoff-kamp, og ber derfor tilskuerene om å holde seg i sitt sete under kveldens kamp.

– La oss lage kaos på tribuen, og la spillerne ta seg av banen, skriver de på Twitter.

Viking leder 2-1 etter første kamp.