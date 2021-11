Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronasmitten aukar. Samtidig er mange råka av andre haustsjukdommar.

Det gjer at mange må halde seg heime frå jobb, enten med eigen sjukdom eller for å passa sjuke barn.

Fleire sjukehus manglar folk på jobb. Nå merkar også skular og barnehagar det.

Utdanningsforbundet seier det er vanskeleg å få tak i vikarar over heile landet.

Fleire skular og barnehagar kallar det ein vikarkrise.

– Det er meir eller mindre støvsoge for vikarar, seier fylkesleiar i Utdanningsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød.

BEMANNINGSPROBLEM: På Auglend skole i Stavanger er vikarmangelen så stor at det går ut over tilbodet på skulen. Tysdag var 20 tilsette heime grunna sjukdom eller symptom. Foto: Arild Eskeland / NRK

Ho meiner situasjonen er på grensa til uforsvarleg. Det er fylkesleiaren i Vestland einig i.

– Vi er i ein ekstremt vanskeleg situasjon, seier Steinar Vegsund Strømsli.

Vikarmangelen går ut over elevar

I Sunnfjord kommune i Vestland slit fleire skular med å skru saman timeplanen på grunn av mykje fråvær.

– Det går ut over tilbodet på skulen, seier kommunalsjef for skule, Åge Stafsnes.

Det seier også rektor på Auglend skole i Stavanger. Tysdag var 20 tilsette heime grunna sjukdom.

– Det gjer noko med skulekvardagen. Det er vårt ansvar at elevar har det trygt og får undervisninga dei skal ha. Det oppdraget blir vanskeleg når situasjonen er sånn, seier Hege Wilhelmsen Kaada.

Rektor Hege Wilhelmsen Kaada på Auglend skole oppfordrar lærarar og elevar til å vera heime viss dei har milde symptom for å ikkje få smitte på skulen. Foto: Arild Eskeland / NRK

Fekk nei til å ha digital undervisning

På Nylund skule i Stavanger er situasjonen så krevjande at kommunen spurde statsforvaltaren om lov til å ha digital undervisning. Svaret var nei.

– Me forstår at det er utfordringar med bemanninga, men det å senda barn heim er det veldig høg terskel for, seier statsforvaltar i Rogaland, Bent Høie.

Statsforvaltar Bent Høie i Rogaland seier at kommunane sjølv må løyse bemanningsproblemet saman med skulane. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Grunnen er at det ikkje står at ein kan undervise barn heimanfrå i opplæringsloven. Under koronapandemien var det unntak i reglane. Dette gjeld ikkje lenger.

Kommunane kan derimot innføre lokale tiltak som gjer at skulane kan ha heimeskule. Eit alternativ kan vere å ta i bruk trafikklysmodellen.

Dette er trafikklysmodellen Ekspandér faktaboks Grønt nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og normalt renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag Gult nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt Rødt nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig

Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort

Unngå trengsel og store samlinger

Samme kohorter på SFO som i skolen

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Kilde: Helsedirektoratet

Får beskjed om å ta hurtigtest og komme på jobb

I fleire barnehagar får dei tilsette beskjed om å ta ein hurtigtest. Dersom testen er negativ, må dei på jobb, ifølge Tednes-Aaserød.

Ho meiner at dei som er på jobb allereie er slitne etter ein lang pandemi.

– Dei strekk seg så langt at dei er bekymra for korleis dette skal fortsette resten av hausten.

Ho meiner dei ulike partane må drøfta korleis problemet kan bli løyst.

– For slik situasjonen er nå, blir ein fort møtt med at «dette må de berre løysa». Men det går jo ikkje, viss det ikkje er nokon å henta verken hos naboskulen eller i kommunen.

Bent Høie seier at dette er utfordringar som kommunane sjølv må løyse saman med skulane.