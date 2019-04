Politiet stansa ein personbil berre eit par kilometer før den kom til Stavanger sentrum. Det skjedde på motorvegen ved Schankeholen, like før klokka 10 søndag morgon.

– Politiet hadde fått tips om at det var ranarane som sat i den bilen, og då slo me til like før bilen kom inn i sentrum, seier operasjonsleiar Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt.

Dei som var om bord blei alle arresterte, mistenkte for å stå bak angrepet på mannen.

Grundig banka opp

Den 20 år gamle mannen blei rana og skamslått i eit privathus. Politiet vil ikkje seie om det var i mannen sitt eige hus dette skjedde.

– Han var så medtatt at han måtte fraktast til akuttmottaket på Universitetssjukehuset i Stavanger, fortel operasjonsleiar Randulff.

Ho fortel at mannen var vaken då ambulansen kom, men at han var kraftig oppbanka. Randulff stadfestar at mannen er kjent frå tidlegare av politiet.

Har oversikt

Dei arresterte blei avhøyrde søndag føremiddag.

Operasjonsleiar Randulff seier at alt ikkje er klarlagt, og at det også er ein del informasjon som ikkje politiet vil ut med på grunn av etterforskinga.

– Men ser politiet nå på saka som nærast oppklart?

– Nei, det er ein del meir etterforsking å gjera unna. Men me er godt i gong, avsluttar Randulff.