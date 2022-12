Viderefører strømstøtten til bøndene

Landbruket får forlenget taket for strømstøtten ut første halvår 2023. Regjeringspartiene skal sammen med SV legger frem et felles forslag, når landbruket sitt budsjett blir diskutert i stortinget i dag, skriver Jærbladet. Landbruket har siden oktober hatt et tak på 60.000 kWt i måneden. Det skulle bli redusert til 20.000 kWt etter jul, men nå fortsetter altså dagens nivå.