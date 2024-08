Video av vold delt på «pedojeger»-gruppe

En mann i 50-årene skal forrige torsdag ha blitt overfalt og utsatt for vold i Sandtangen på Bryne.

En video som tilsynelatende viser volden er nå lagt ut av et nettverk for såkalte «pedojegere», og viser en mann konfrontert med at han skal ha avtalt et møte med en 15 år gammel gutt, melder Jærbladet.

Stedet for filmopptaket er ifølge avisa gjenkjennelig som strekningen i Sandtangen der den meldte volden mot mannen i 50-årene skal ha skjedd.

NRK har vært i kontakt med politiet, som informerer at de per nå ikke kan si at voldshendelsen i Sandtangen er en «pedojeger»-sak