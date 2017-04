Vidar og Bryne på topp

Vidar sikra seg tre poeng i kampen mot Hønefoss i 2. divisjons fotball i dag. Kampen enda 3–1. Bryne gjekk også av med sigeren, kampen mot Fana enda 2–1 til Bryne. Både Bryne og Vidar står no med seks poeng etter to spelte kampar. Vard Haugesund tapte 0-2 for Nest-Sotra på bortebane, og blir dermed ståande med eitt poeng.