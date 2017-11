Vi kan gå tomme for norske poteter i vinter

– Vi ser at det allerede nå er ganske stor utsortering av poteter, så vi kan få i minste laget utpå våren, dessverre, sier daglig leder i Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Morten N. Andersen.

Nedgangen for de vanligste potetsortene er «bare» rundt 1000 tonn og to prosent, men Andersen er redd mye av det må kastes.

Flere tusen tonn mindre gulrot, løk og poteter er fasiten når Landbruksdirektoratet har gjort høstens store lagertelling.

– Kjølig vær og regn må ta mye av skylda for færre grønnsaker og poteter til lagring, skriver direktoratet i ei pressemelding.

Mye regn, våte jorder og tapte avlinger

Allerede tidlig i august ropte bøndene i vest varsku: Enkelte hadde ikke tatt førsteslåtten, som er nødvendig dyrefôr til vinteren. Mange har varsla erstatningssaker. Forholdene hadde aldri vært vanskeligere, ifølge Norsk Landbruksrådgiving, som kalte situasjonen «fryktelig frustrerende og lite trivelig».

LES OGSÅ: Ødelagte avlinger for 80 millioner kroner

Mens regnet øste, sto mye løk, gulrot og poteter ennå i jorda i slutten av september, noe som mange steder i landet er lenger enn vanlig. Det var knytta spenning til hvor mye som lot seg hente opp, dels fordi jordene var så våte at traktorene ikke kom seg utpå, og dels fordi grønnsakene kunne være råtne.

LES OGSÅ: Tunge traktorer betyr trøbbel i framtidas klima

Bekymra for lagringskvaliteten

Ifølge direktoratet har værutfordringene denne sesongen ført til lavere lagerbeholdning av de aller fleste grønnsakene, i alle fall sammenligna med fjoråret. Sammenligner en med 2015, er ikke situasjonen like ille.

Grønnsakhøsten 2015, 2016 og 2017 Utvalgte sorter (i tonn) 2017 2016 2015 Endring fra 2016 (%) Endring fra 2015 (%) Hvitkål 4180 4588 3644 -9 15 Rødkål 434 616 302 -30 44 Rosenkål 351 329 345 7 2 Kinakål, i 1000 stk. 887 1241 1440 -29 -38 Kålrot 8182 8150 9728 0 -16 Gulrot 21.876 23.744 20.414 -8 7 Kepaløk («vanlig» løk) 10.950 13119 13.266 -17 -17 Purre 966 987 880 -2 10 Poteter (ordinære sorter) 38.579 39.404 35.538 -2 9 Mandelpotet 10.273 9944 8245 3 25 Industripoteter 92.614 109.796 102.129 -16 -9 Poteter (klasse 1) totalt 142.319 159.972 146.461 -11 -3

Se hele oversikten over grønnsaker og poteter hos Landbruksdirektoratet.

Morten N. Andersen. Foto: Dag Eivind Gangås

I prosent er svikten størst for knollselleri (15 prosent), stilkselleri (12 prosent), kruspersille (33 prosent), rødbeter (27 prosent) og pastinakk (36 prosent), men i vekt er nedgangen bare noen få hundre tonn. De store mengdene er gulrot, poteter og løk.

LES OGSÅ: Måtte grave ned 100 tonn matpotet

Morten N. Andersen i Grøntprodusentenes Samarbeidsråd ser at disse avlingene er lavere enn i fjor, men frykta det kunne bli verre. «Gulrotnedgangen» på 2000 tonn (åtte prosent) er ikke så stor at vi går tom, tror han, mens den store nedgangen på løk (17 prosent) delvis er et resultat av at fjorårets produksjon var litt for høy.

Men han er bekymra for hvor lenge grønnsakene holder.

– Den ekstreme nedbøren i noen av de viktigste dyrkningsområdene, kanskje spesielt for gulrot, løk og potet, gjør at vi er spent på lagringskvaliteten. Det får vi ikke noe skikkelig svar på før utpå vinteren, sier han.