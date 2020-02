Vi ha høyhastighetstog

Rogaland Senterparti mener bygging av et nasjonalt nett for høyhastighetstog i Sør-Norge må startes innen 2030. Fylkespartiet mener Sp må love å starte utredning av høyhastighetstog for gods- og persontrafikk hvis de blir med i regjering fra 2021.